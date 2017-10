RCT : Romain et Sébastien Taofifenua réunis l'an prochain

Rédaction web

Romain et Sébastien Taofifenua se retrouveront tous les deux au RCT l'an prochain. Sébastien va rejoindre son frère à la saison prochaine.Chez les Taofifenua, le rugby, c'est de famille. Romain et Sébastien sont les fils de Willy Taofifenua originaire de Wallis, qui a quitté son île dans les années 90 pour le Sud-Ouest de la métropole et le Championnat de France de rugby. Il a été notamment entraîneur de l'équipe de Grenoble, puis de Limoges, et a terminé sa carrière de coach au club londonien des Harlequins, en 2009.