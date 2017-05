Quiche au pota blanc

Je découpe d’abord le pota après l’avoir bien nettoyé en petits morceaux et je réserve dans un bol.Je fais chauffer ma poêle, j’ajoute l’huile de coco et je fais revenir le pota quelques minutes avant de réserver.Dans un bol, je bats ensemble les œufs, la crème et le lait. Je sale et poivre.Dans un moule beurré, je dépose ma pâte feuilletée, Je dépose les morceaux de pota et enfin mon appareil à quiche.J’enfourne une demie heure et elle est prête !