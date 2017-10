Qui remportera la 1ère édition de Ohipa Maitai ?

Episode n°8



Sur les vingt candidats présélectionnés au départ, ils ne sont plus que trois. Les finalistes ont su tirer leur épingle du jeu et montrer leurs qualités d'entrepreneur, leur qualités humaines et leur envie de se dépasser.



Plus d’épreuves, chacun va faire le bilan de ce qu'il a appris au cours des semaines passées et va l'appliquer à son projet d'entreprise. Les finalistes auront une journée entière pour préparer une grande présentation devant le jury et un public, potentiellement leurs futurs clients.



Ce public aura une voix dans le grand vote final qui comptera pour 50%. Le jury aura également la lourde tâche de voter pour le projet le plus abouti à leur sens.

Qui va remporter la première édition de « Ohipa Maitai »?



Crédit photo : Nicolas Perez / Ohipa Maitai