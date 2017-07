Quelle Polynésie pour 2050 ?

Rédaction web avec Maite Mai

La Polynésie de demain ne peut pas être pensée sans la jeunesse. L’éducation est donc un sujet qui a été abordé dans toutes les discussions aujourd’hui. De nombreux intervenants ont jugé que l’Éducation nationale était inadaptée aux Polynésiens.«L’éducation doit permettre aux enfants d’être fiers de leur culture. Il faut la rétablir et éviter de faire des coups d’éclats comme les Journées Polynésiennes qui se déroulent dans les écoles. On monte des chapiteaux, on met des animaux à l’intérieur, on amuse la galerie, on démonte le chapiteau jusqu’à l’année suivante. On a l’impression d’être au cirque et cela dévalorise notre culture », lance Moana’ura Teheiura, enseignant.Selon lui, il faut étendre et valoriser les classes à horaires aménagés en danse traditionnelle. Ce dispositif appelé « CHAM CHAD » permet aux collégiens de Taunoa et de Taravao d’apprendre à danser au Conservatoire artistique. «Ce dispositif a montré qu’on pouvait réduire l’absentéisme et la déscolarisation des gamins car ils se sentaient impliqués dans un cursus qui mettait en avant leur culture. Ils réussissent autant que les autres élèves ! », ajoute-t-il.La restitution de ces travaux s’est faite cet après-midi. Le gouvernement attend que ces réflexions soient développées encollaboration avec le CESC.