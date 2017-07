Quatrième soirée du Heiva - Les "amateurs" de Papara créent la sensation

Alors que beaucoup de personnes s'étaient déplacées ce jeudi pour découvrir la prestation de la troupe professionnelle Ahutoru Nui, qui depuis 25 ans a su se hisser sur les plus hautes marches du podium du Heiva, c'est bien les amateurs venus de la commune de Papara qui ont créé la surprise pour leur premier Heiva. Pupu Tamarii Papara Oire qui a vu le jour en octobre 2016 et emmenée par la talentueuse Raina Tairi-Tehuiotoa, a su piquer au vif les milliers de spectateurs présents avec son thème basé sur une histoire d'amour entre la princesse de Papara, Mirivai et "Paniolo, scolopendre bienfaisant le jour et homme la nuit." Une première qui restera gravée dans le coeur de ces artistes qui ont dédié cette prestation à la mémoire de l'un des leurs, disparu subitement il y a quelques jours plus tôt.