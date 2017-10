Quatre nouveaux avions pour Aircalin

Rédaction web

La compagnie aérienne de Nouvelle-Calédonie renouvelle sa flotte. Aircalin a commandé quatre nouveaux avions : deux A320neos mono-couloir et deux A330-900 gros-porteurs.L'A320neo propulsé par des moteurs Pratt & Whitney et équipé de 168 sièges sera déployé sur des routes régionales vers l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les îles du Pacifique, explique Airbus dans un communiqué.L'A330neo, propulsé par les moteurs Rolls-Royce Trent 7000 de dernière génération, proposera 26 sièges en Business, 21 en Premium et 244 en Economy Class. Aircalin prévoit de déployer l'avion sur des services commerciaux au Japon pour des connexions ultérieures."Investir dans notre nouvelle flotte d'avions modernes et efficaces réduit notre impact environnemental grâce à la réduction de la consommation de carburant et permet à Aircalin de réduire également les coûts d'exploitation. Equipé des dernières technologies, l'avion pilotera la stratégie d'Aircalin en Asie Pacifique ainsi que son ambition de promouvoir le développement du tourisme en Nouvelle-Calédonie", a déclaré Didier Tappero, P-dg d'Aircalin.Selon Airbus, l"A330neo réduit la consommation de carburant de 14%, ce qui en fait l'avion à petit et moyen appareil le plus économique sur le marché.La famille A320neo intègre les toutes dernières technologies, y compris les moteurs de nouvelle génération et les Sharklets, qui réalisent au moins 15% d'économies de carburant à la livraison et 20% d'ici 2020.