Quatorze policiers municipaux prêts à intervenir

Après plus de douze jours de formation, les muto’i rentreront dans leurs brigades respectives avec leur certificat. Grâce à cette formation, initiée par le Centre de gestion et de Formation et enseignée par les formateurs en gestes techniques professionnels d’intervention, ces agents pourront à leur tour être formateurs à l’utilisation des moyens de défense intermédiaires autorisés et aux techniques professionnelles d’intervention dans leur propre collectivité.Ils participeront ainsi à la professionnalisation des policiers municipaux en Polynésie française, dans leurs missions de prévention de la délinquance et de sécurité publique.