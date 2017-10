Quatorze obus américains dans la passe de Bora Bora

Bertrand Parent

Drôle de surprise pour un groupe de plongeurs il y a quelques semaines. Quatorze obus à une quinzaine de mètres de fond dans la passe de Bora Bora. Visiblement, il s’agirait d’obus non tirés – aucune rayure n’est visible sur les projectiles –datant de la deuxième Guerre Mondiale et dont les militaires américains se seraient débarrassés à cet endroit.Alertée, la marine va organiser une opération assez complexe pour vider la passe de ces dangereux objets.Celle-ci va consister pour les plongeurs démineurs à glisser sous les obus un filet. Ce dernier sera ensuite suspendu à une sorte de bulle que l’on gonfle pour faire remonter le chargement de quelques centimètres. Une fois suspendus en pleine eau les obus seront tractés au large à deux miles nautiques de la passe, environ quatre kilomètres. Il suffira ensuite aux démineurs d’équiper les obus d’un explosif et de les faire sauter à une vingtaine de mètres de profondeur. "Une explosion quasi invisible depuis la surface", explique un spécialiste.Et pas d’inquiétude pour la faune qui pourrait se trouver à proximité – et notamment les baleines – les militaires procéderont à ce que l’on appelle des mesures d’effarouchement : des mini explosions sans danger afin de faire fuir les poissons et les mammifères marins.Rappelons que Bora Bora a servi pendant cinq ans de base arrière aux forces américaines pour ravitailler leurs troupes dans tout le Pacifique Sud. Jusqu’à 5 000 GI’s ont séjourné ainsi sur la perle du Pacifique.