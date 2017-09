Quarante participants pour la première Sensefiction

La SenseFiction est un atelier d’innovation collective pour imaginer ou participer aux projets les plus fous afin de répondre à des problématiques sociétales, environnementales mais aussi économiques.Après avoir constitué leur équipe - car la majorité des participants se voyaient pour la première fois – ils ont dû brainstormer et imaginer une solution concrète et entrepreneuriale à une problématique prédéfinie ou définie lors de l’atelier.A la fin de la SenseFiction, chaque groupe a pu pitcher sa solution et repartir avec un concept de projet innovant au bout de 5 heures.Animés par Alan Touchard, chargé d’émergence et innovation à Prism, et Julien De Sousa de MakeSense, cet atelier a permis aux 40 porteurs de projets d’avoir des outils d’innovation pour se lancer et pourquoi pas les proposer pour postuler à la prochaine promotion de Prism en novembre.Chistian Vanizette, fondateur de MakeSense a fait une visite surprise.Au vu du succès de cette première SenseFiction, la prochaine –déjà complète- sera programmée le samedi 7 octobre et une autre sera prévue par l’équipe de Prism.