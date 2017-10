Quantico : la menace est-elle vraiment écartée?

Episode n° 11 : Piégés

Alex, Shelby, Nimah et Natalie restent à Quantico pour les fêtes de fin d'années et sont invitées, via Shelby, à la soirée du nouvel an chez Clayton et Claire Haas, sénatrice et candidate à la vice-présidence. À New York, ces dernières, soupçonnant un dîner de donateurs d'être la cible de la prochaine attaque, découvrent Simon ligoté avec le détonateur d´une bombe à la main.



Episode n° 12 : Alex

Trois mois après le second attentat survenu au centre de commandement d'urgence du FBI, Elias Harper, qui s'est suicidé après avoir reconnu son implication dans les deux attaques, fait figure de suspect unique aux yeux de tous, sauf pour Alex, persuadée qu'Elias a agi sous la contrainte. Un an plus tôt à Quantico, Miranda testait l'esprit d'équipe et de compétition de ses recrues en faisant s'affronter deux promotions autour d'un exercice de prise d'otages.



