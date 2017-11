Quantico - fin de la saison 1 : qui est à l'origine des attaques terroristes?

Episode n°21 La fin est proche

Alex en profite pour en savoir plus sur l'attentat d'Omaha, que son père et Liam n'ont pu empêcher. À New York, Alex suit les instructions de Drew à bord de la voiture piégée par une bombe. La voix du téléphone n'est pourtant pas celle de Drew puisque Simon et lui se réveillent ligotés dans une pièce dont la porte est reliée à un explosif.



De l'ordre dans le chaos (dernier épisode)

Après 20 semaines de formation, les recrues reçoivent leur badge et célèbrent leur dernier jour à Quantico. Un an plus tard, Alex, Caleb, Shelby, les jumelles et Simon comprennent que l'ultime action du terroriste consiste à faire exploser la bombe nucléaire à Quantico lors de la remise des diplômes de la nouvelle génération d'agents du FBI.



