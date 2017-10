Quantico : entre amour, trahison, jalousie et meurtre

Episode n° 13 : De source sûre

Le terroriste est entré en contact avec Alex : elle doit lui transmettre des informations secrètes se trouvant sur l'un des serveurs du FBI pour sauver la vie de Natalie, piégée avec une ceinture d'explosifs. Plus tôt à Quantico, les recrues apprennent la meilleure technique d'approche sur le terrain pour trouver une source sûre et la convaincre de coopérer avec le FBI.



Episode n° 14 : Trouver des réponses

Après la mort de Natalie par la même personne qui a fait chanter Elias, Alex craint de perdre d'autres proches et va à la rencontre de Simon, isolé dans une cabane du Vermont, pour lui demander de l'aide. Lors de leur formation à Quantico, les recrues apprennent la conduite en situation d'urgence et la pratique de l'interrogatoire avant de plaider devant un tribunal.



.