Quantico : Ryan serait-il l'instigateur de l'attentat?

L’ennemi intime

Quantico, les recrues doivent choisir leurs futures affectations et rencontrent à ce titre les représentants des différents départements du FBI. À New York, Alex s'inquiète de la présence de Shelby dans les bureaux du FBI, pour une mise à jour des systèmes de sécurité. Cette dernière va la convaincre, qu'elle est de son côté et qu'elle cherche à tracer les appels du terroriste.



Le traitre

Pour leur donner un aperçu de ce qui les attendra sur le terrain, les recrues sont envoyées dans différents bureaux du FBI afin d'aider les agents dans leurs enquêtes. Dans le futur, Alex et Shelby retrouvent Drew, qui leur révèle avoir été obligé d'aider les terroristes à commettre l'attentat de Grand Central, et accuse Ryan d'être le vrai responsable.





