Quantico : Alex Parrish va-t-elle trouver le véritable coupable ?

Episode n° 9 : Coupable

Après s'être rendue, Parrish subit un interrogatoire musclé par une unité spéciale chargée de lui faire avouer son crime coûte que coûte. Face à l'union des anciennes recrues pour prouver son innocence, O'Connor rallie la théorie du complot contre Alex. À Quantico l'agent Susan Langdon vient donner un cours sur le profilage de tueurs en série.



Episode n° 10 : Faux amis

Alex a plaidé coupable pour que les vrais terroristes poursuivent leur action, et a été réintégrée aux équipes du FBI. Une surveillance de tous les membres de la promotion est alors mise en place afin d'identifier le vrai responsable de l'attentat et d'en empêcher un second. Quelques mois plus tôt à Quantico, une procédure disciplinaire était déclenchée par Miranda.

