Quand les enfants de la Fraternité Chrétienne cuisinent avec Maheata

Rédaction web avec Sophie Guébel et Tauhiti Tauniua Mu San

Au menu du jour : muffin à la banane ! Mélanger la pâte, passer une préparation au chinois, des gestes techniques difficiles pour une personne handicapée. Cela parait insurmontable. Et pourtant, grâce aux conseils avisés de Maheata, cela se réalise."Nous avons déjà dans notre établissement des activités cuisine, et donc les cours avec Maheata vont dans ce sens. Comme Maheata passe à la télé, les enfants sont enthousiastes à l'idée de prendre des cours avec quelqu'un de célèbre", explique la directrice Shirley Dupieux, directrice des centres de la Fraternité Chrétienne.Ces cours ont un but éducatif avant tout. "Ils apprennent tout d'abord à utiliser des ustensiles car il faut qu'ils apprennent à se débrouiller seul pour plus tard. Cela leur apporte aussi une valorisation. Ils mettent en œuvre une recette et ils la dégustent après."Plus d’autonomie pour un futur plus serein. Les apprentis cuisiniers sont aux fourneaux depuis 10 heures du matin. Ce cours est une préparation au téléthon 2017. La marraine cette année n’est autre que Maheata Banner, bien connue pour ses bons petits plats."Aujourd'hui les enfants et moi, on élabore une recette de muffin. C'est hyper simple, c'est de la cuisine du quotidien, et surtout j'en profite pour leur apprendre des gestes un peu plus techniques.", indique Maheata Banner, marraine du téléthon 2017. Outre des gestes techniques, des nouveaux termes tels que "blanchir une préparation", viennent enrichir leur vocabulaire.Du coté des enfants, Tamahere ne cache pas sa joie. "J'aime bien mélanger les ingrédients, à la maison, je cuisine les œufs.", explique un enfant. Moehau, elle, connaissait Maheata, la voyant souvent "A la télé sur TNTV. Ca fait plaisir de la voir venir nous aider à faire la recette".Les associations et les enfants, deux mondes qui tiennent une place importante dans la vie de Maheata. Avec un réseau déjà bien fourni, elle espère donner plus de visibilité au téléthon 2017 et sensibiliser un maximum de donateurs. "J'interviens au moins une fois par semaine dans des associations, car j'aime bien partager la passion que j'ai pour la cuisine".Quant à savoir pourquoi elle s'investit dans le téléthon: "Comme j'ai un peu de notoriété, je me suis dit que j'allais l'apporter au téléthon car je trouve qu'il manque un peu de visibilité. Et si je peux, en plus de cela rassembler les gens autour de cette cause, c'est très bien".vous désirez faire un don pour le téléthon, appelez au 40 44 36 37. Vous trouverez tous les renseignements sur la page Facebook "Téléthon Polynésie".