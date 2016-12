Quand le bâtiment va, tout va

Rédaction Web avec ISPF

Selon l'ISPF, la branche Bâtiment génère les trois quarts du chiffre d’affaires, la branche Travaux Publics, le quart restant. Les Travaux Publics reçoivent davantage de mandatements que le Bâtiment, mais ont un chiffre d’affaires et des effectifs salariés moitié moindres.En cumul de janvier à juin, le secteur Construction génère un chiffre d’affaires de 21,5 milliards de F.CFP, comparable à celui de 2015.Au deuxième trimestre 2016, le secteur de la Construction déclare 4 070 salariés en moyenne, un résultat en hausse de 2 % par rapport au trimestre précédent (+ 80 salariés).Le Pays mandate 9,6 milliards de F.CFP dans la filière BTP (secteur Construction + Etudes) de janvier à septembre 2016, soit le plus haut niveau de mandatement de ces cinq dernières années. Ces 9,6 milliards de F.CFP pour la filière BTP représentent 80 % de la dépense totale du Pays (hors Opérations financières et écritures d’ordre).