Les deux acteurs britanniques, Kit Harington et Rose Leslie alias Jon Snow et Ygritte ont publié les bans de mariage dans un style "Game of Thrones". "Les fiançailles se déroulent entre Kit, plus jeune fils de David et Deborah Harington de Worcestershire, et Rose, fille de Sebastian et Candy Leslie de Aberdeenshire", est-il indiqué dans le journal. Les deux acteurs, âgés chacun de 30 ans, s'étaient rencontrés en Islande en 2012, sur le plateau du tournage de la série à succès.