BUZZ

Quand Maveana reprend "How Far i'll go"

Jeudi 12 Janvier 2017 à 18:11 | Lu 2276 fois

Maveana gagnante du trophée Nescafé Star en 2013, a posté sur sa page FaceBook, une vidéo ou elle reprend "How Far i'll go" extrait du dessin animé Moana, accompagné d'un commentaire, "01:25 du matin en France, victime du décalage horaire et du froid, on fait comme on peut pour passer le temps".





