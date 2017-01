Qualification Coupe du Monde 2017 : les attaquants des Tama Ura

Kalahani Beaumert est un jeune attaquant droite qui évolue au club de Tefana. Ce droitier d’1m78 pour 65kg est un grand fan du Real de Madrid et du jeune Ousmane Dembélé. Son point fort réside dans sa vitesse, et il travaille son retour défensif et sa vision du jeu pour être un meilleur footballeur. Les principales valeurs qui lui tiennent à coeur sont le dépassement de soi et bien évidemment la victoire. C’est un honneur pour lui de jouer pour son île Tahiti et de porter son maillot. Il se sent "hyper prêt" pour cette compétition.