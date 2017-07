« Qu’est-ce qui est jaune et qui attend ? », un enfant fait le buzz sur Internet

Rédaction Web avec le Huffingtonpost

C’est un proche de l’enfant qui a enregistré la vidéo et l’a postée sur les réseaux sociaux raconte Le HuffPost qui a contacté sa mère."Il l'a postée quelques jours après sans penser en faire un buzz. C'était pour rire en famille et entre amis (…) C'"est un clown naturellement, par ses mimiques et ses expressions », explique celle-ci au sujet de son fils.Surpris par le succès de la séquence, Adrien se demandait s’il allait passer à la télévision. Et ses vœux ont été exhaussés puisque la chaine BFM TV vient de lui consacrer un sujet.