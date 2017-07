Punaauia : des enchères pour le mobilier du Géant Casino

Rédaction web

C’est la fin du cycle de vie du Géant Casino de Outumaoro. Fermée depuis deux ans, le matériel et le mobilier de la grande surface n’a pas bougé. Mais demain, tout doit disparaître.« Tout est à vendre ! Il y a deux fours à pain pratiquement neufs, des présentoirs, des élévateurs, des échafaudages, des palettes … », explique Serge Leontieff, commissaire-priseur.Au total, près de 330 articles seront mis aux enchères. « Il n’y a pas de prix de vente. C’est au plus offrant ! », ajoute-t-ilLa vente débute à 7h30 et se poursuivra jusqu’à 15h.