Punaauia célèbre la fête de l’Orange

Le thème de cette année : « TE FENUA O TE MOANA – Terre et Mer ». Les porteurs d’oranges ouvriront le traditionnel défilé, samedi à 9H00, et seront suivis des associations de la commune. La Fête se tiendra à la mairie de Punaauia les 24 et 25 juin, mais de nombreux ateliers, concours et activités sont prévus jusqu’au 1er juillet.