Pudding au melon

Je commence par le pain rassis. Je peux également utiliser de brioche ou du pain de mie pour cette recette. Je coupe des tranches de la baguette et ensuite je coupe le tout en cubes.Dans un bol, je dépose le pain que je mouille avec le lait.Je passe à la découpe du melon, après l’avoir épluché je coupe l’ensemble en cubes.Je récupère le bol de pain au lait, j’émiette le tout avec une fourchette et je rajoute le sucre et l’œuf. Je mélange bien et je termine en ajoutant les cubes de melon.Dans un moule à gâteau beurré, je verse ma préparation et j’enfourne directement.Je sers à table bien chaud.