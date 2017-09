Progression de la fréquentation hotellière en juin

Rédaction Web avec communiqué

Pour l'ISPF, cette hausse s’explique par l’accroissement du nombre de nuitées vendues au marché nord-américain (+ 18 %) et aussi au marché métropolitain (+ 19 %) qui contribuent respectivement pour 6 et 3 points à l’évolution globale.Le coefficient moyen de remplissage s’établit à 71,1 % en augmentation de 4,6 points. Le revenu moyen par chambre louée augmente de 16 % et atteint 44 615 F.CFP et le revenu moyen par chambre disponible est en hausse de 24 % et s’établit à 31 736 F.CFP.En cumul depuis le début de l’année, le coefficient moyen de remplissage s’établit à 65,2 %, soit une progression de 1,8 point par rapport à l’année précédente.