Procès : la loi de finances pourrait faire basculer l'avenir des douaniers

Rédaction web avec Sam Teinaore

Selon l'avocat général, la Cour d'appel reste compétente pour la requalification des poursuites. Mais selon les avocats des douanes du pays et de la compagnie Air Tahiti Nui, il y a bien eu fraude. Ils demandent des réparations :- le paiement des droits et taxes non perçues par la pays, soit 12 millions de francs.- la somme de 50 millions pour la réparation du préjudice moral de la Polynésie.Selon le maître Stéphane Maillard, l'image du pays et de son administration a été salie par cette affaire.Les plaidoiries des 16 avocats des douaniers et employés d'Air Tahiti Nui devraient se terminer jeudi.