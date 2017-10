Procès en appel dans l'affaire Honotua : c'est l'incompréhension pour les avocats

​Rédaction web avec Sam Teinaore

Le procureur avait requis 1 milliard de Fcfp d’amende contre la société Alcatel Lucent Submarine Network, filiale d’Alcatel, dans l’affaire de l’attribution douteuse du marché du câble sous-marin Honotua. Des prisons avec sursis et des amendes ont été requises contre les 8 autres prévenus de l’affaire. 18 mois de sursis et 2 millions d'amende pour Georges Puchon, conseiller à l'OPT, ancien cadre d'Alcatel.En mars 2016, la cour a finalement estimé qu'il n'y avait aucune irrégularité dans l'attribution de ce marché, et prononcé une relaxe générale.L'ancien procureur de la République José Thorel a fait appel de la décision du tribunal correctionnel. Aujourd'hui, il siège en tant qu’avocat général.Ce mercredi, il n’y a pas vraiment d’éléments nouveaux dans le dossier mis à part des documents produits par la défense, et attestant du déroulement régulier des procédures d’études et d’attribution du marché pour la pose du câble Honotua. Plusieurs avocats se demandaient ce qu’ils faisaient là. "Les motifs de l'appel du Parquet sont le grand mystère pour la défense. Ça fait un an et demi qu'on attend d'en connaître les motifs. Aujourd'hui on a finalement une demande de confirmation sur la base des mêmes éléments qu'en première instance. Et donc on est face à une certaine incompréhension", explique Me Millet, avocat de Georges Puchon. "Je ne sais pas vraiment ce qu'on fait là. Monsieur Puchon a été relaxé en première instance. Le Parquet demande à nouveau sa relaxe. Pourquoi maintenir cet appel ?"