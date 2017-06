Prison ferme pour la patronne de Training Sandra Network

Rédaction web avec Sam Teinaore

Sandra Faraire écope de deux ans de prison dont un avec sursis, trois ans de mise à l’épreuve, 7 millions d’amende, l’obligation d’indemniser les victimes et cinq d’interdiction de gérer une société. Une condamnation lourde pour une société qui proposait, sur le principe des ventes pyramidales, des formations de développement personnel garantissant à ses bénéficiaires de s’enrichir. Plusieurs milliers de personnes auraient été ainsi bernées dans tout le fenua entre 2014 et 2015. Ils payaient environ 30 000 F ces formations animées par du personnel non qualifié.Les deux associés de Sandra Faraire ont écopé pour leur part de un an de prison dont six mois ferme et un million d’amende.Sandra Faraire nous a déclaré son intention de faire appel, notamment à cause de son incapacité à payer ses victimes.