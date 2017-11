FAITS DIVERS

Prison avec sursis et amendes pour détournement de fonds à la Maison Familiale et Rurale de Huahine

Mardi 7 Novembre 2017 à 08:48 | Lu 917 fois

JUSTICE - les cinq membres de la Maison Familiale et Rurale de Huahine, accusés de détournement de fonds ont été condamnés ce mardi à de la prison avec sursis, et des amendes variant entre 150 000 et 300 000 Fcfp.







Le tribunal les a condamné, ce mardi, à 6 mois de prison avec sursis et 300 000f d'amende à l'encontre de l’ancien président du conseil d’administration et de l’ex directrice de l’établissement et entre 150 000 et 300 000 d'amende avec sursis pour les trois autres prévenus.

