Primaire de la gauche: les chiffres officiels du premier tour

Bertrand Parent

Raillée pour les quelques défaillances de son organisation et surtout le comptage des voix et de la participation, la haute autorité de la primaire citoyenne a fini par publier, dans la soirée de ce mercredi (heure de Tahiti) les résultats définitifs du premier tour qui opposait - dimanche dernier - sept candidats à la candidature pour représenter la gauche à la présidentielle d'avril prochain., où seuls quatre bureaux de vote avait été installés in extremis quelques jours avant le scrutin (à Mahina, Pirae, Teva I Uta et Moorea) 240 personnes seulement se sont déplacées pour voter. Sur les 228 bulletins exprimés les résultats officiels sont:Manuel Valls 90 voix (39,47%);Benoït Hamon: 61 voix (26,75%);Arnaud Montebourg et Vincent Peillon: 25 voix chacun (11%);François de Rugy: 13 voix (5,70%);Sylvia PInel: 10 voix (4,38%);Jean-Luc Bennahmias: 4 voix (1,80%).Au fenua, l'organisatrice de ce scrutin - en l'absence de collaboration du Tavini, brouillé avec le PS - est une professeure de droit de l'UPF. Mais depuis le vote de samedi dernier elle refuse de s'exprimer ou de donner des résultats. Plus étonnant encore, dans le tableau excel mis en ligne par la haute autorité à Paris, le seul territoire où le nom des communes hébergeant les bureaux de vote ne sont pas spécifiées est la Polynésie! Impossible donc d'avoir un détail en fonction des quatre bureaux., la participation affiche un total de 1 655 919 voix (près d'un million de moins qu'en 2011). Sur l'ensemble des 7 208 bureaux de vote les résultats sont les suivants: Benoît Hamon: 36,03%; Manuel Valls: 31,48; Arnaud Montebourg: 15,72%; Vincent Peillon: 6,81%; François de Rugy: 3,83%; Sylvia Pinel: 2%; Jean-Luc Bennahmias: 1,02%.