Primaire de la gauche : Manuel Valls serait en tête en Polynésie

Rédaction web avec Tamara Sentis

C'est ce samedi que les Polynésiens ont voté pour la primaire de la gauche. Ils étaient peu nombreux à se déplacer dans les 4 bureaux de vote répartis sur Tahiti et Moorea. En fin de journée, on compte en tout 242 votants pour ce premier tour. Ils étaient 41 à Moorea, 118 à Pirae, 41 à Mahina et 42 à Moorea,, Afareaitu.Au fenua, selon nos informations, c'est Manuel Valls, ex-Premier ministre, qui serait en tête.L'organisation de la primaire de gauche en Polynésie a été difficile. En 2011, c'était le Tavini qui s'était occupé de mettre en place les bureaux de vote au fenua. Mais cette année, le parti n'a pas été contacté par Paris. Les bureaux de vote ont été annoncés à seulement trois jours du scrutin.Pour l'organisation de l'élection en Polynésie, une représentante a été désignée par la Haute autorité des primaires. Emmanuelle Gindre, professeur de droit à l'Université n'a pas été autorisée à s'exprimer sur la tenue du scrutin.La métropole va voter à partir de ce samedi soir (dimanche là-bas). Si cela est nécessaire, un second tour sera organisé samedi 28 janvier, dans les mêmes conditions.