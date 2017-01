Primaire de la gauche : Hamon et Valls qualifiés pour le second tour

AFP

Le député des Yvelines, âgé de 49 ans, est arrivé en tête du premier tour (35,2%) devant l'ancien Premier ministre, 54 ans (31,6%), selon des résultats encore partiels portant sur 3 090 des 7 530 bureaux de vote, a déclaré M. Clay depuis le siège du Parti socialiste à Paris.Arnaud Montebourg est, comme en 2011, troisième (18,7%), devant Vincent Peillon (6,5%) et les trois autres candidats."Si le résultat final se confirme, ce qui devrait être logiquement le cas, sont donc qualifiés pour le deuxième tour qui aura lieu dimanche prochain Benoît Hamon et Manuel Valls", a déclaré M. Clay, en précisant que les scores seraient affinés tous les "quarts d'heure" dans la soirée de dimanche.M. Clay a par ailleurs indiqué que la participation finale tournerait entre "1,5 million et 2 millions de votants, sans doute plus proche de 2 millions".En 2011, le premier tour de la primaire socialiste avait attiré quelque 2,6 millions d'électeurs. La primaire de la droite en novembre dernier avait, elle, réuni quelque 4,3 millions de votants."C'est un résultat satisfaisant compte tenu du contexte difficile dans lequel se sont déroulées ces primaires", a estimé M. Clay."Malgré un chiffre en baisse par rapport à nos primaires de 2011, cela démontre que la primaire est entrée dans les mœurs, et qu'elle constitue désormais un acquis démocratique apprécié des Français", a-t-il ajouté.Les organisateurs du scrutin espéraient une forte participation afin de donner de l'élan au vainqueur, alors que les sondages placent généralement le candidat du camp socialiste, quel qu'il soit, en cinquième position de l'élection présidentielle, derrière l'ancien ministre Emmanuel Macron et le représentant de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon.Par ailleurs, M. Clay a souligné qu'"aucun réel problème" n'avait été détecté dans les bureaux de vote "sinon des incidents mineurs, marginaux, comme il y en a dans toutes les élections et ils ont été réglés".