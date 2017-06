Presse : Lancement de Sport Tahiti Mag

Hana Chichou

Au titre de la communication, le COL Tahiti Va’a 2018 propose avec le concours de TNTV, diffuseur exclusif de ses événements la couverture TV/web de l’ensemble des 16 courses. Le Canada 2012, le Brésil 2014 et l’Australie 2016 n’ont diffusé aucune image.Ce dispositif TV sera complété par une couverture via la presse écrite. En effet, aujourd'hui vendredi 16 juin, la première édition du « Sport Tahiti Mag » est diffusée à plus de 16 000 exemplaires et encarté dans l’édition du jour du quotidien Tahiti Infos.Ce nouveau magazine sera diffusé 3 à 4 fois par an.Ce partenariat Sport Tahiti/COL Tahiti Va’a s’inscrit dans une démarche sociétale qui vise la lutte contre l’obésité par la promotion des activités physiques et sportives.Il a vocation également à soutenir nos jeunes talents polynésiens au rang desquels figure Pure Nena, bien connu dans le monde du sport pour avoir brillé sous les couleurs de la Polynésie française tant sur les rings de boxe que sur les terrains de football.En 2017, son site internet « www.sportstahiti.com » compte 25 000 visiteurs uniques / mois.