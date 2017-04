Présidentielle : tous les résultats du 1er tour sur TNTV

Service Communication

émission spéciale Présidentielle 1er tour de TF1, présentée par Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau.toute l'équipe de TNTV se mobilise pour vous annoncer les résultats de ce 1er tour sur TNTV.pf et sur la page facebook de la chaîne.émission spéciale Présidentielle 1er tour de TF1, premières réactions et commentaires en plateau et en duplex. Les résultats locaux seront affichés sur un bandeau déroulant.: annonce des résultats de ce 1er tour en Polynésie dans le Journal spécial Présidentielle, présenté par Mata Ihorai et Tamara Sentis.Ve'a, présenté par Mata Ihorai.Journal présenté par Tamara Sentisémission spéciale Présidentielle en direct des studios de TNTV, co-présenté par Tiare Nui Pahuiri en tahitien et par Mike Leyral en français.