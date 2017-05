Présidentielle, les rendez-vous du 2nd tour sur TNTV

Samedi 6 mai

Dimanche 7 mai

Dès 8h00, découvrez en direct le nom du Chef de l'Etat.

Tous les journalistes de TNTV sont mobilisés pour vous faire vivre le 2nd tour comme si vous y étiez, avec des reportages dans les communes de Tahiti et des îles. Les résultats ne pouvant être communiqués samedi, car la métropole votera douze heures après nous, nous vous ferons vivre l’ambiance dans les bureaux de vote et avec les élus locaux. Nous vous donnerons également les derniers chiffres de la participation.dans la Spéciale Présidentielle 2nd Tour de TF1, découvrez une première estimation de la participation en métropole.Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau accueilleront leurs invités, principaux responsables politiques, porte-parole et soutiens des candidats, pour débattre, analyser les résultats et décrypter tous les enjeux. Les envoyés spéciaux feront vivre l'ambiance et les coulisses du second tour du scrutin et interviendront en duplex de tous les QG des candidats.La Présidentielle - Flash Spécial » reviendra sur les résultats détaillés du 2nd tour en Polynésie.le Ve'a et le Grand JT seront essentiellement consacrés à cette élection : analyses, commentaires et invités.dans l'émission "La Présidentielle", TNTV recevra les principaux acteurs de cette élection en Polynésie pour un grand débat, un mois avant les Législatives et un an avant les Territoriales.Le Flash Spécial et le débat "La Présidentielle " seront également diffusés en direct sur la page Facebook de la chaîne et sur TNTV.pf