Présidentielle : le meilleur score des candidats par zone géographique

Les résultats du scrutin sont tombés sur le fenua dimanche matin. La droite de François Fillon a fait son plus haut score, 83,87%, sur l’ile de Ua Huka aux Marquises. Marine le Pen, quant à elle, a été la grande favorite à Tatakoto avec 74,78% des votes.Emmanuel Macron, grand gagnant national de ce premier tour a le plus convaincu à Paea (38,11%).Benoît Hamon a fait son plus haut score à Anaa (13,41%). Vient ensuite Jean-Luc Mélenchon et son parti "La France insoumise" . C’est à Mahina que le succès lui réussit le plus avec 11,41% des voix.Le candidat du nouveau Parti anticapitaliste (NPA), Philippe Poutou remporte le plus d’électeurs à Hikueru (7,81%).François Asselineau remporte 6,98% des votes à Reao ; Nicolas Dupont-Aignan 6,25 % à Napuka.Nathalie Arthaud (2,38%%) et Jacques Cheminade (1,13%) se partagent l’atoll de Tureia.Quant à Jean Lassalle, il remporte 1,28% des voix à Hiva Oa.