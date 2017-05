Présidentielle: Macron toujours devant Le Pen (sondage)

L'écart entre les deux candidats est identique à ce qu'il était le 24 avril, au lendemain du premier tour de scrutin. L'indice de participation, évalué à 74% du corps électoral, est également sans changement par rapport au 24 avril, selon cette enquête pour Paris Match, Cnews et Sud Radio.Une proportion quasiment identique d'électeurs potentiels d'Emmanuel Macron (90%) et de Marine Le Pen (88%) se disent désormais "sûrs de leur choix".Plus d'un électeur de Jean-Luc Mélenchon au premier tour sur deux (52%), 76% de ceux de Benoît Hamon, 48% de ceux de François Fillon et 14% de ceux de Nicolas Dupont-Aignan se reporteraient sur Emmanuel Macron au second tour. L'enquête a été en partie réalisée après la décision mardi d'une majorité des militants de La France insoumise d'opter pour le vote blanc ou l'abstention.Inversement, 11% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon, 5% de ceux de Benoît Hamon, 28% de ceux de François Fillon et 50% de ceux de Nicolas Dupont-Aignan voteraient Marine Le Pen.Les intentions de vote ne constituent pas une prévision de résultat. Elles donnent une indication des rapports de force et des dynamiques au jour de la réalisation du sondage.

AFP