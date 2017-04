Présidentielle: Macron serait largement élu face à Le Pen (sondage)

Le candidat d'En Marche! est crédité de 61% des intentions de vote contre 39% à la candidate du Front national.Dans un précédent sondage réalisé dimanche soir par Harris Interactive et Indeed après l'annonce des résultats du 1er tour, Emmanuel Macron remportait 64% des intentions de vote au second tour, contre 36% pour Mme Le Pen. Le candidat du mouvement "En Marche!" perd donc 3 points.En termes de reports de voix, Emmnauel Macron pourrait aujourd'hui compter sur 69% des votes des électeurs de Benoît Hamon, 5% affirmant soutenir Marine Le Pen et 26% n'exprimant pas d'intention de vote, indique l'enquête.Le vote en faveur de Marine Le Pen apparaît comme une option pour 13% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et pour 28% de ceux de François Fillon.En revanche, 45% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et 42% de ceux de François Fillon voteraient Emmanuel Macron alors que 42% des premiers et 30% des seconds préfèrent voter blanc, nul, ou s'abstenir.



AFP