Présidentielle - Le 1er Tour : vos rendez-vous sur TNTV

Samedi 22 avril



A 18h dans le Ve'a et à 18h30 dans le Journal

Tous les journalistes de TNTV se mobilisent pour vous faire vivre le premier tour comme si vous y étiez, avec des reportages dans les communes de Tahiti et des îles. Les résultats ne pourront pas être communiqués le jour du vote en Polynésie, car la métropole votera douze heures après nous.





Dimanche 23 avril



A 6h45 : Spéciale Présidentielle 1er Tour de TF1

Présentée par Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau



Rendez-vous dès 6h45 pour une première estimation de la participation en métropole

Dès 8h, premières réactions et commentaires en plateau et en duplex

Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau accueilleront leurs invités, principaux responsables de la vie politique française, porte-parole et soutiens des candidats, pour débattre, analyser ces résultats et décrypter tous les enjeux de ce premier tour. Les envoyés spéciaux de TF1 feront vivre l'ambiance et les coulisses de ce 1er tour de scrutin et interviendront en duplex de tous les QG des candidats, également en direct de plusieurs villes-clé, à forts enjeux électoraux, et avec les toutes premières réactions des candidats, mais aussi des électeurs.



Les principaux résultats locaux seront aussi indiqués dès 8h sur un bandeau déroulant au bas de votre écran.



A midi, un journal spécial Présidentielle annoncera les résultats du 1er tour en Polynésie. Le Ve'a de 18h et le Grand JT de 18h30 seront essentiellement consacrés à cette élection.



A partir de 19h dans l'émission "La Présidentielle", TNTV recevra les principaux acteurs de cette Présidentielle en Polynésie pour une analyse à chaud du premier tour.