Présidentielle : Emmanuel Macron et Marine Le Pen au second tour

Selon Kantar Sofres OnePoint, Emmanuel Macron obtient 23,8% des voix, devant Marine Le Pen à 21,7%.François Fillon et Jean-Luc Mélenchon sont au coude-à-coude avec respectivement 19,8% et 19,2. Benoît Hamon est distancé à 6,5%, juste devant Nicolas Dupont Aignan à 5%. Jean Lassalle (1,2%), Philippe Poutou (1%), François Asselineau (0,9%), Nathalie Arthaud (0,5%) et Jacques Cheminade (0,2%) ferment la marche.