Près de 8000 personnes naviguent avec Vaiana sur le front de mer

Mike Leyral

Quatre mille Polynésiens, souvent couronnés de fleurs, ont assisté à une cérémonie diffusée en direct sur TNTV, suivie du film, place To’ata. Ils étaient presque aussi nombreux dans les Jardins de Paofai, où un écran géant (pas assez grand toutefois, du point de vue des spectateurs) avait été installé.« Ce film a été préparé pendant quatre ans avec des gens de tout le Pacifique, et on se disait, un peu comme dans un rêve, qu’on le ferait en tahitien, et ce rêve est devenu réalité pour nous tous » s’est réjouie la directrice de production du film, Osnat Shurer, venue le présenter à Papeete.Quelques 40 traducteurs, voix et techniciens locaux, tous bénévoles, ont réalisé cette version tahitienne avec l’assistance technique de Disney. De nombreux étudiants bénévoles ont aussi participé à l'organisation de la projection.« Notre langue a besoin d’être promue au même titre que toutes les autres, et nos enfants ne la parlent plus : il faut les inciter à la pratiquer » a déclaré Hinano Murphy, responsable de l’équipe de traducteurs.Disney a proposé le film gratuitement, mais la place To’ata était trop petite pour accueillir les milliers de fans de Moana, dont certains étaient arrivés dès samedi matin pour s'assurer un bracelet d’entrée.Ceux qui n’ont pas pu entrer ont donc étendu des pareu sur l’herbe et ont visionné le film dans le parc, tandis que se déroulait à To’ata une cérémonie avec discours et chorale, les principaux chants étant repris en chœur par le public.La version tahitienne de Moana ne sera pas commercialisée, mais Disney a annoncé que 1000 DVD seraient distribués dans les écoles.Le film va en effet servir de projet pédagogique : en plus de son intérêt linguistique, il traite des pans essentiels de la culture polynésienne, comme la navigation aux étoiles, le tatouage, et bien sûr l’océan.« Moana » a été traduit en 45 langues et a connu un succès planétaire. La version française, « Vaiana », a été le film le plus vu en salles en 2016, tous types de films confondus. Il a atteint 5,6 millions d’entrées en France. Ce qui n'empêche pas quelques erreurs, détaillées dans cet article