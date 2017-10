Près de 1700 fonctionnaires dans la rue

Interrogée au début du rassemblement, Diana Yieng Kow estimait pouvoir compter sur environ un millier de personnes. "Pratiquement toutes les écoles sont fermées parce que les enseignants sont en grève, j'espère avoir au moins plus de 700 manifestants."



Pour la chef de file du mouvement, "C'est l'une de nos plus grandes manifestations. On en fait pas beaucoup, mais là on est mobilisé." Parmi les quatre point de revendications, celui-qui a le plus de mal à passer pour les fonctionnaires, c'est la mise en place d'une journée de carence.



"La journée de carence, est peut-être la mesure la plus injuste au niveau des fonctionnaires" Quand on lui fait remarquer que dans le privé, les salariés sont soumis à cette journée de carence, et que la population risque de trouver cela un peu fort de café, elle réplique: "C'est vrai que dans le privé il y a cette journée de carence, mais elle est prise en charge par l'employeur, alors que dans la fonction publique, c'est le fonctionnaire qui paie sa journée. Donc, non seulement on est malade, mais on doit donner une journée de notre paie."



Pas tout à fait exact, dans le privé, si effectivement la journée de carence est à la charge de l'employeur, au bout de trois arrêts maladie dans l'année, celle-ci incombe au salarié.