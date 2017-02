Préparez le TOEIC à l'Université de la Polynésie

Le TOEIC est exigé pour l’entrée dans certaines écoles qui forment les futurs ingénieurs, hôtesses de l’air, capitaines...

La préparation au TOEIC Listening and reading est une formation continue de 30 heures, à raison de 2h30 de cours par semaine le jeudi soir à partir de 17 heures. L’enseignant prépare les candidats dans les meilleures conditions, les plus proches du test réel qui est organisé par la CCISM. Les candidats disposent d’un enseignant certifié et expérimenté et de supports de cours.



Avec 6 millions de candidats chaque année, le test TOEIC Listening and reading est la référence de l’évaluation des compétences de compréhension écrite et orale en langue anglaise dans le domaine professionnel.



La préparation est ouverte à tous sans condition de diplôme mais s’adresse en priorité aux personnes d’un niveau intermédiaire (niveau Bac) en anglais.