Prendre la route en musique

Rédaction Web avec Brandy Tevero

Pour la Ville de Papeete, cet évènement vise avant tout à saluer et à rendre hommage aux artistes qui animent la capitale tout au long de l’année, mais aussi à offrir à la population et aux visiteurs l’opportunité de découvrir ou de redécouvrir les artistes locaux."On a beaucoup souffert les années précédentes, nous étions installés dans une espèce de morosité, due à la crise économique et même social, certains étaient perturbés et n'avaient pas le cœur à venir en ville. Aujourd'hui dans la mesure où les signaux sont au vert, l'activité économique ayant bien repris, je suis dans un état d'esprit propice à ce genre de manifestation." explique Michel Buillard, maire de Papeete.Il s’agit également pour la commune d’apporter un soutien économique aux restaurateurs et aux discothèques. "On voit une nouvelle génération d'entrepreneurs qui investissent la ville aujourd'hui qui envisagent de l'animer autrement par des concerts privés, et je suis très enthousiaste à accueillir ce type d'entreprises."En offrant des scènes à des groupes locaux, confirmés ou en passe de le devenir, Michel Buillard veut mettre en avant la jeunesse de la capitale. "Ce qui compte, c'est ce que nous allons faire pour ces jeunes. Je veux qu'ils s'expriment librement dans notre ville et qu'ils montrent leur talent."Aroma Salmon de Tikahiri, qui n'a plus besoin de tremplin pour être reconnu, nous explique en quoi la Puromu Party est importante pour les musiciens locaux. "Toute scène est un tremplin pour les artistes du moment où le groupe se produit, cela devient un tremplin. Puromu est un évènement qui accueille toutes les ethnies, différentes cultures musicales. C'est véritablement un évènement festif. Et cela va faire marcher les restaurants, les bars et tous les commerces à proximité des scènes."Une douzaine de groupes seront présents pour participer à cette grande fête musicale, qui aura lieu sur le front de mer de Papeete, spécialement fermé à la circulation automobile pour l’occasion. Du hard rock au rock en passant par le reggae jusqu'à la musique kaina, il y en aura pour tous les goûts.