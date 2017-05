Premiers coups de pédale sur le bitume tahitien pour Bernard Hinault

Rédaction Web avec Oriano Tefau

"C'est la cinquième fois que je reviens ici et toujours avec le même plaisir". déclare le présentateur vedette de "Tout Le Sport". Lui qui participera à la Ronde Tahitienne, dimanche, a connu une petite déconvenue, ce lundi matin. Le vélo sur lequel il devait reconnaître le parcours avec Bernard Hinault, n'est pas arrivé, "du coup je vais aller m'allonger au soleil" plaisante-t-il.Blague à part, Henri Sannier estime que la Ronde Tahitienne prend de plus en plus d'ampleur chaque année. "Les étrangers viennent de plus en plus et donnent de l'importance à l'évènement. Il y a beaucoup d'Américains et il y en aura encore beaucoup plus l'année prochaine, et cela donne une dimension internationale à la manifestation".Pour cet amateur de la petite reine, "il faut venir participer à cet évènement, qui n'est pas une course cycliste, mais une cyclo-sportive, ce qui veut dire que des gens comme moi, qui ne sont pas des champions, peuvent participer. Il faut venir, c'est rien que du plaisir."Quant à Bernard Hinault, pour l'heure, "On continue à profiter du soleil, c'est important" déclare t-il en un sourire, avant d'enfourcher son vélo et partir reconnaître le parcours de cette classique du cyclisme tahitien. Fidèle à sa réputation de taiseux, on n'en saura pas plus.