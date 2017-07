Première soirée du Heiva 2017: un début en douceur

Ils ont remporté le 3ème prix du Tarava Raromatai l’an dernier et comptent bien faire encore mieux cette année. Les chanteurs de la troupe "O Faaa" se sont préparés pour le Heiva depuis plusieurs mois déjà. A travers leur tarava Raromatai et ruau ainsi qu’avec leur ute, ils ont raconté les histoires des montagnes, des vallées et du littoral de Faaa. Menés par Juliano Tautu, ils ont enthousiasmé le public.