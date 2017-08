Préavis de grève dans le groupe Wane

Augmentation de salaire

Déplafonnement de l'ancienneté

Augmentation du pourcentage de l'ancienneté

Revalorisation des primes de départ à la retraite

Revalorisation des primes de départ à la retraite anticipée

Uniformisation de la durée des droits à congés annuels

Création d'un dispositif d'incitation de départ volontaire

Création d'un planning annuel de formation

L'extension des heures majorées du dimanche à l'ensemble du groupe Wan

Augmenter le temps de travail des salariés de 20 à 35 heures

Planification de rencontres mensuelles pour une révision de la grille salariale

Mise en place de mesures de protection de l'emploi local et d'océanisation des cadres

Respecter dans tout le groupe, le travail chômé du 1 er mai

mai Automatisation du paiement par virement bancaire du 13e mois et de la prime d'intéressement.

Rédaction Web

Parmi celles-ci, Champion, Easy Market, Wan distribution, Food, Carrefour,Cedis, Sopal, PBC, Sodimac et Champion Toa Moorea. Selon l'intersyndicale, "compte tenu des investissements importants des salariés dans leur travail et des moyens financiers conséquents du groupe Wan" celle-ci affirme "que la direction a les moyens de satisfaire les demandes de salariés concernant les négociations salariales pour l'année 2017."Indiquant que "les salariés attendent de la reconnaissance pour leurs efforts (…) et une meilleure répartition des richesses créées par leurs efforts.", ils revendiquent les points suivants:Si aucun accord n’est trouvé, la grève pour une durée illimitée sera effective mercredi 16 août à 00 heure.