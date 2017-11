Préavis de grève chez EDT-Engie

Rédaction web

Selon la direction, qui a publié un communiqué dès réception du préavis, "des rencontres avec les partenaires sociaux ont d’ores et déjà eu lieu ces dix derniers jours afin de travailler sur la liste des revendications".Dans le préavis, la centrale syndicale évoque sept points de conflit qui concerne notamment l’évolution des carrières, des problèmes de "management et comportement inadaptés de la direction générale envers le personnel", la révision des indemnités de départs à la retraite, les conditions de travail, la revalorisation de certains postes et la protection de l’emploi local. Le syndicat pointe également un problème de l’image d’Engie qui "agresse" le personnel via la direction générale et constate un profond malaise au sein du personnel.Dans son communiqué, la direction assure qu’elle "fera tout son possible pour assurer la continuité du service public et limiter au maximum la gêne occasionnée à ses clients" en cas de grève.