Préavis de grève à Air France

Selon la direction de la compagnie, "Il est toujours possible que le syndicat lève le préavis ou suspende la grève à tout moment pour éviter de pénaliser les passagers".Précisant qu'en Polynésie, "contrairement à la métropole ou d’autres pays, les membres d’équipages qui souhaitent faire grève ne sont pas tenus de prévenir la compagnie à l’avance pour lui permettre de prévenir ses passagers et leur proposer des solutions alternatives", la direction indique que "jusqu’à une heure avant le départ du vol de demain matin, vendredi", il lui est impossible de savoir si le vol pourra opérer avec ses passagers.Ainsi, Air France demande à ses passagers de se présenter à l’enregistrement normalement vendredi matin, et les informera dès que possible de l’évolution de la situation.Indiquant que si "le vol devait ne pas partir ou partir sans passagers à bord, la compagnie prendra en charge ses clients" Air France précise que "la ressource en chambre d’hôtel étant limitée à Tahiti, priorité sera donnée aux clients non-résidents et sans hébergement, ce qui représente en moyenne 80% des clients de chaque vol."Le vol AF076 prévu à l’arrivée ce vendredi 10 Novembre au matin à l’aéroport Tahiti Faa’a, est quant à lui toujours confirmé pour une arrivée à 07h05 ce vendredi, soit avec un retard de 50 minutes par rapport à l’heure initiale.