Pourquoi changer les ministres ?

Mike Leyral

Au-delà de ces arrivées, Edouard Fritch a insisté sur la priorité du gouvernement : l'emploi. Il a souhaité mettre ce portefeuille "tout en haut de l'exécutif" : le Président est donc désormais en charge de l'Emploi, des Collectivités et des Télécommunications.Nuihau Laurey reste ministre des Finances, de l'Energie et des Mines. Mais il n'est plus Vice-Président : il laisse le poste à Teva Rohfritsch, qui est également ministre de l'Economie, en charge des grands projets d'investissement et des réformes économiques. C'est donc lui qui suivra le Mahana Beach, pour lequel une annonce est promise la semaine prochaine.Deux ministres restent au gouvernement, mais sans doute pour peu de temps. Nicole Sanquer-Fareata va achever la préparation de la rentrée scolaire 2017-2018, notamment en rencontrant Najat Vallaud-Belkacem à la fin du mois ; elle devrait ensuite démissionner pour se consacrer à la campagne des législatives.Quant à Nuihau Laurey, il devra abandonner ses portefeuilles ministériels au plus tard en septembre, pour se conformer à la loi contre le cumul des mandats.Jean-Christophe Bouissou, qui a laissé le tourisme à Nicole Bouteau, devient ministre du logement, de l'aménagement et de l'urbanisme, en charge du numérique ; il reste porte-parole du gouvernement.Tearii Alpha perd donc le logement, mais il obtient le misitère du développement des ressources primaires, des affaires foncières et de la valorisation du domaine. A travers les ressources primaires, il sera donc à la fois chargé de l'agriculture et de la mer.Enfin, Heremoana Maamaatuaiahutapu, toujours ministre de la culture et de l'environnement, récupère le portefeuille de l'artisanat.Ce remaniement a peu d'influence sur la composition de l'Assemblée : seul le Dr Jules Ienfa, ancien ministre de la Santé, devrait y retrouver un siège, en remplacement de Nicole Bouteau. La majorité n'est donc ni affaiblie, ni renforcée. Du moins, pas tout de suite : Edouard Fritch nous a suggéré qu'il attendait des renforts dans les mois qui viennent.