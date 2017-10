Pour une science au bénéfice de l'être humain

Rédaction Web avec Sophie Guébel et Tauhiti Tauniua Mu San

Des dizaines et des dizaines d’élèves dans le hall de l’Assemblée, la fête de la science a bel et bien débuté. Tous sont là pour voir et toucher les inventions en matière de nouvelles technologies. Ici, par exemple, une démonstration des dernières innovations dans l’univers de la plongée."Nous sommes une association qui a pour but de promouvoir les technologies liées à l'immersion. Nous avons pour but la mise en place d'une cité des sciences sous-marine en Polynésie", explique Stéphane Leterrier, secrétaire de l'association Human Under Water Society. Pour lui, "Il est important de transmettre ce savoir aux enfants, car ce sont eux qui feront avancer la science. C'est un vrai but pour nous."Un peu plus loin, ce sont des élèves qui ont travaillé sur un projet de flotteur et qui en explique le fonctionnement au Président de l’Assemblée en personne qui s'est montré à la présentation de ces chercheurs en herbe."J'ai découvert qu'il y avait des jeunes très impliqués dans leur travail de recherche et je suis assez impressionné par les explications qu'ils m'ont fournies. C'est très important qu'ils se montrent intéressés, car la science nous permet de comprendre un certain nombre de choses, mais également de créer l'innovation.", explique Marcel Tuihani.A ses côtés, le docteur Raymond Bagnis, qui est à l’origine de la fête de la science en Polynésie. Il a créé l’évènement en 1992 alors qu'il était à la tête de l’association Pro-science. "Le principe de la fête de la science est d'acquérir des connaissances utiles. La science doit être faite au bénéfice de l'être humain. Où qu'il se trouve." Et c'est aussi l’occasion de faire naître des vocations.La fête de la science profitera également au public des îles puisque l’association se déplacera à Raiatea, Rangiroa et Tubuai.